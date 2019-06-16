Мещанский суд после длительного перерыва вернётся к рассмотрению так называемого «театрального дела»

Суд рассчитывает получить результаты новой экспертизы по делу Седьмой студии. Специалисты выясняли, сколько денег дало театралам министерство культуры в период с 2011 по 14 годы и какие суммы поступили из других источников. Эксперты также проверяли, какие средства Седьмая студия перечисляла компаниям, через которые якобы обналичивала деньги. Суд предложил назначить проверку в феврале, после того как изучил финансовую экспертизу, проведённую следствием и представленную прокурорами. Защита обвиняемых тогда назвала решение сенсационным. Режиссёр Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела не признают вину в хищении из бюджета более 130 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа». Обвиняемые утверждают, что все деньги потратили на постановки. Версия следствия строится на показаниях бывшего главного бухгалтера Седьмой студии Нины Масляевой, её дело выделено в отдельное производство. Все фигуранты под подпиской о невыезде. До этого Серебренников и ещё несколько человек многие месяцы провели под домашним арестом. Режиссёр продолжал работать и ставить спектакли.

В деле Седьмой студии в конце мая появился новый подозреваемый. Это бизнесмен из Петербурга Валерий Синельников. По версии следствия, предприниматель обналичил бюджетные деньги для студии на сумму 25 миллионов рублей. Он подозрения не комментирует.