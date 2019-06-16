Посол России в Каракасе: Информация США о многомиллионной сделке между РФ и Венесуэлой – попытка очернить Москву.

Информация США о многомиллионной сделке между РФ и Венесуэлой – попытка очернить Москву. Таким образом Посол России в Каракасе ответил на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что правительство Николаса Мадуро выплатило российской стороне 209 миллионов долларов за «постоянную поддержку». По словам Владимира Заемского, «это очередная выдумка, которая, видимо, нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет угрозу, а виновата в этом Россия» Российский посол напомнил заявление Владимира Путина о том, что новых контрактов с латиноамериканской республикой не заключалось.