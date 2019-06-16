В  Крыму на  сборах погиб биатлонист из Мурманска

Как сообщает управление СК РФ по республике, воспитанники школы олимпийского резерва тренировалась в горах под Алуштой. Один из них — 18-летний Артемий Хасанкаев — утром не вернулся в пансионат. Спасатели нашли его тело сегодня. По сведениям ТАСС, телесных повреждений у него не замечено. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Хасанкаев входил в юношескую сборную России. В юношеском рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона 2018⁄ 2019 стал третьим.