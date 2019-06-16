Летевший из  Милана в Москву Boeing «Аэрофлота», на  борту которого были неполадки благополучно сел в Шереметьево

Летевший из Милана в Москву Boeing «Аэрофлота», на борту которого были неполадки, около часу назад благополучно сел в Шереметьево. Как передает РИА «Новости», во время полета сработал датчик о разгерметизации и командир запросил экстренное снижение. По данным источника авиакомпании, в самолете была проблема с системой кондиционирования. На пониженной высоте лайнер летел от Белоруссии. Данных о пострадавших не поступало.