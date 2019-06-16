Лучшим фильмом юбилейного, 30-го российского фестиваля «Кинотавр» признана картина «Бык» Бориса Акопова

Приз лучшему режиссеру достался Александру Лунгину за фильм «Большая поэзия». Награды за лучшую мужскую и женскую роль получили Александр Кузнецов и Виктория Толстоганова. Приз за лучший дебют получила Анна Пармас за ленту «Давай разведемся». Эта же картина была отмечена за лучший сценарий. Глеб Филатов получил приз за лучшую операторскую работу (фильм «Бык), а Игорь Вдовин удостоен «Кинотавра» за лучшую оригинальную музыку к фильму «Мысленный волк».