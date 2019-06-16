Ситуация в селе Чемодановка, где на днях произошла массовая драка местных жителей с цыганами, сейчас стабильная

Во всяком случае так утверждает пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина. По ее словам власти делают все возможное, чтобы не допустить новых беспорядков.

Сегодня в Пензенской области задержали еще 12 человек по делу о массовой драке в Чемодановке. В числе задержанных и подозреваемый в убийстве местного жителя. Ранее были задержаны еще трое — из них двоих уже арестовали, а третьему продлили задержание для медобследования.