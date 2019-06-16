Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу о подброшенных ему наркотиках

Об этом сообщил адвокат спецкора «Медузы» Сергей Бадамшин. По его словам, накануне Голунов уже дал показания в полиции в качестве свидетеля по тому же делу, по которому проходил обвиняемым, и которое сейчас передано в столичный главк полиции. Бадамшин стал представлять интересы Голунова 11 июня, когда обвинения против журналиста в покушении на сбыт наркотиков были сняты, а сам Голунов освобожден из-под домашнего ареста. Уже тогда адвокат обращал внимание, что само дело о наркотиках не закрыто.

Сейчас, по словам адвоката, фактически проводится проверка действий полиции для дальнейшей передачи материалов в Следственный комитет. По закону, свидетелю по программе защиты могут предоставить личную охрану, обеспечить переезд, замену документов, изменить внешность и место работы. Ведомство, отвечающее за свидетеля, должно обеспечить конфиденциальность его личных данных.