Власти Аргентины тщательно расследуют причины массового сбоя в работе энергосистемы страны

Это пообещал Президент Аргентины Маурисио Макри. Нынешний блэкаут он назвал беспрецедентным. По его словам, к настоящему моменту подача электроэнергии восстановлена у половины пользователей. В ближайшие часы она будет восстановлена у всех потребителей. Как рассказал Макри, причиной массового отключения электроэнергии, в результате которого без света оказались жители Аргентины и Уругвая, стал «сбой в системе транспортировки» на северо-востоке республики.