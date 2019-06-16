Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере у Драмтеатра, где проходили протесты

Как говорится на сайте епархии, Церковь не хочет, чтобы сквер стал причиной раздора людей.

Теперь, считает соорганизатор общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина, территорию сквера надо перевести в статус охраняемой зоны.

Опрос о месте строительства собора в Екатеринбурге пройдет в середине сентября, сообщил ТАСС председатель городской Думы, руководитель рабочей группы по организации опроса Игорь Володин.