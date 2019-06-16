Актер Андрей Соколов завтра подаст заявление на выдвижение кандидатом в депутаты МГД по 43 округу

Российский актер, звезда фильма «Маленькая Вера», Андрей Соколов завтра подаст заявление на выдвижение кандидатом в депутаты МГД по 43 округу. Это тот самый округ, с выборов в котором накануне снялась основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, и намерены баллотироваться видные представители оппозиции: сотрудница ФБК Любовь Соболь и бывший лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин. Как сообщили ТАСС в штабе Соколова, поддержать выдвижение завтра придут его друзья и сторонники, в том числе актер Михаил Владимиров.

Сегодня стало известно, что документы на регистрацию в том же округе подал бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.