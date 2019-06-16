На месте израильского поселения на Голанских высотах появилась табличка с именем Дональда Трампа

Символическую презентацию провел сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В начале года он обещал назвать одно из новых поселений на этих оккупированных территориях в честь президента США.

Напомним, в марте Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Тогда это осудили не только Сирия и страны арабского исламского мира, но и Россия и ряд европейских союзников США, включая Германию и Францию.