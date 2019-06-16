В Северодвинске несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против мусорной свалки на станции Шиес

Организаторами акции выступила группа активистов «Чистый Север 29». По их замерам, на митинг пришли около 5000 человек. Местные власти пока не публиковали официальных данных о численности протестной акции. Собравшиеся, как передает «Медиазона», потребовали запретить строительство мусорных полигонов в регионе, а также отставки главы Северодвинска Игоря Скубенко и губернатора Архангельской области Игоря Орлова.