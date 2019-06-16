Новым главным тренером «Ювентуса» стал Маурицио Сарри

Контракт 60-летнего специалиста с итальянским клубом рассчитан на 2 года.

Сарри сменил на посту главного тренера сторой Синьоры другого итальянца — Массимилиано Аллегри.

Ранее Сарри был наставником лондонского «Челси», который возглавил летом прошлого года. Под его руководством столичная команда в сезоне-2018/19 заняла третье место в английской Премьер-лиги, дошла до финала Кубка лиги и выиграла Лигу Европы.

Ранее Сарри возглавлял такие итальянские команды, как «Пескара», «Эмполи» и «Наполи».

Впрочем, и Челси, похоже, недолго пробудет без рулевого.

Владелец синих Роман Абрамович уже провёл переговоры с Фрэнком Лэмпардом. Причем, как утверждает The Times, пообещал не увольнять его в течение двух лет, даже при неудовлетворительных результатах.

Если Лэмпард возглавит «Челси», то он станет первым английским тренером «аристократов» за 16 лет, на протяжении которых лондонским клубом владеет Абрамович.