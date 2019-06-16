В Зеленограде проходит митинг против строительства мусорного полигона

Власти планируют построить его вместе с мусороперерабатывающим заводом в 10 км от города, входящего в состав Москвы.

Согласованный с властями митинг проходит в центре города на площадке у одного из торговых комплексов. Как таковой сцены для митинга нет: лишь установлены колонка и микрофон. Рядом же стоит полицейский автозак, однако никаких инцидентов в ходе акции пока что не случилось. Всего в митинге участвуют более 150 человек, многие в руках держат плакаты: «Нет мусорному геноциду», «Чистые вода и воздух дороже мусорных денег» или «Даёшь мусорный завод в Новоогарево». Некоторые участники акции жалуются на то, что в планах властей — построить свалку на том же месте, где уже несколько лет назад находился незаконный мусорный полигон. Кроме того, они полагают, что деньги, которые выделяются на строительство комплекса, могут быть растрачены впустую и новых безопасных технологий не будет — например, раздельного сбора мусора. На митинге много как людей старшего возраста, так и молодежи: некоторые из них — в противогазах. Рядом же активисты собирают подписи против строительства мусорного полигона.

Экологические активисты ранее жаловались на то, что их не допустили к общественным слушаниям по строительству полигона недалёко от Зеленограда.