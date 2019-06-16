Компании, предположительно связанные с Пригожиным, поставляют из России военную технику и амуницию в страны Африки

Компании, предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, поставляют из России военную технику и амуницию в страны Африки. Данные оказались в распоряжении некоммерческой организации C4ADS.

Глобальная логистическая сеть поддерживает структуры, которые могут быть связаны с бизнесменом Пригожиным. От добывающих компаний до ЧВК Вагнера. Сеть простирается от Санкт-Петербурга до Мадагаскара и даже затрагивает берега Голливуд-Бич в штате Флорида, утверждают в организации C4ADS. Согласно её данным, бизнесмен использует компании для усиления влияния России в Африке. На континент последние годы поставляют военное снаряжение. Ряд российских структур, связанных с Пригожиным, по утверждению расследователей отправил в Центральноафриканскую республику и Судан два вертолёта Ми-8, военные грузовики Урал, полицейские дубинки и другую экипировку. Адрес получателя в таможенных документах значился как штат Флорида. Вместо этого три партии груза в ЦАР ушли через Мадагаскар. Их получила компания Lobaye Invest, которую связывают с Пригожиным. Агентство Bloomberg ещё в ноябре прошлого года сообщало, что в странах Африки наращивают влияние структуры российского бизнесмена. Компании Пригожина якобы работают в ЦАР, Гвинее, Мозамбике, Ливии и других государствах. Они предлагают разные виды вооружения и оказывают услуги по политическому консультированию.

В США Пригожина обвиняют во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Его подозревают в финансировании так называемой «фабрики троллей». Бизнесмен это отрицает, как и то, что имеет отношение к ЧВК Вагнера.