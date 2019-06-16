Сегодня стало известно о госпитализации худрука театра «Современник» Галины Волчек

Впрочем, как заявила ТАСС руководитель литературно-драматической части театра Евгения Кузнецова, речь идет о плановом обследовании. По ее словам, 85-летняя народная артистка СССР находится в отделении кардиологии Иститута им. Вишневского. Между тем, ранее источник РБК в столичных медицинских кругах рассказал, что Волчек прооперировали, но не уточнил, в связи с чем.

В театре говорят, что жизни худрука ничто не угрожает.