В Вашингтоне утверждают, что Москва и Каракас подписали в мае новый оборонный контракт

Как заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России более 200 миллионов долларов за оборонный контракт, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой Москвы. Детали контракта Болтон не уточнил. В Москве эти заявления пока не комментировали. В этом месяце глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подтвердил, что Россия продолжает поставки вооружений в Венесуэлу в рамках контрактных обязательств.