Волейболисты сборной России проводят один из самых важных матчей предварительного этапа Лиги Наций

В Иране наша команда встречается с хозяевами.

Иран в последние годы прочно обосновался в элите мирового волейбола. Правда, для громких побед на крупных турнирах азиатам не всегда хватает длинной скамейки, но грандов иранцы периодически обыгрывают. В Лиге наций этого сезона команда пока потерпела только одно поражение от бразильцев. А вот среди тех, кто пострадал от Ирана оказались итальянцы, канадцы, а также Чемпионы мира волейболисты Польши. К тому же, дома сборная Ирана имеет фантастическую поддержку болельщиков. Главный тренер российской команды Томас Самельвуо дал отдохнуть лидерам в предыдущей встрече с канадцами.

Встречу волейбольных сборных России и Ирана транслирует канал Матч ТВ.