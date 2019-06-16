Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере у Драмтеатра, где проходили протесты

Как говорится на сайте епархии, Церковь не хочет, чтобы сквер стал причиной раздора людей.

Решение Екатеринбургской епархии поддержали и в РПЦ. Об этом «Эху Москвы» заявил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе.

Протесты в Екатеринбурге против строительства храма на территории сквера начались в середине мая и закончились после того, как местные власти решили провести опрос. Мэрия уже опубликовала список самых популярных площадок, предложенных жителями для храма, сквер у Драмтеатра в этом перечне оказался на третьем месте. В середине сентября в Екатеринбурге будет проведен еще один опрос, который и определит окончательное место строительства храма.