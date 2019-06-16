В Пензенской области задержали еще 12 человек по делу о массовой драке в селе Чемодановка

В числе задержанных и подозреваемый в убийстве местного жителя. По данным СК, ранее были задержаны еще трое — из них двоих уже арестовали, а третьему продлили задержание для медобследования. Между тем в соседнем с Чемодановкой селе Лопатки накануне вечером сгорел дом, который, по данным Daily Storm, принадлежал цыганам.

Конфликт в Чемодановке, переросший в массовую драку, произошел 13 июня. Несколько местных жителей и цыгане подрались с использованием ножей и топоров. Погиб один человек. На следующий день около полутора тысяч жителей перекрыли федеральную трассу, требуя вмешательства властей.

Как сообщила «Эху Москвы» пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина, ситуация в Чемодановке сейчас стабильная. Правоохранительные органы принимают меры для предотвращения новых конфликтов

В свою очередь, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посоветовал местным жителям верить только официальной информации о драке в Чемодановке.