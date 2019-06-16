Участники митинга на проспекте Академика Сахарова потребовали тщательного расследования дела журналиста Ивана Голунова
Участники митинга на проспекте Академика Сахарова сегодня потребовали тщательного расследования дела журналиста Ивана Голунова. На согласованную акцию, по данным столичной полиции, вышли около полутора тысяч человек.
Акция, которая изначально планировалась в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, в итоге стала мероприятием с более широкой повесткой. После снятия с Голунова всех обвинений, организаторы изменили главный лозунг на «Закон и справедливость для всех». Сам расследователь на проспект Сахарова не пришел. В итоговой резолюции митинга прозвучал призыв провести тщательную проверку по делу о его необоснованном уголовном преследовании и дать оценку всем приговорам по 228-й статье УК за последние годы. Кроме того, было решено обратиться у главе МВД Колокольцеву с целью выработать специальный регламент для общения силовиков с представителями СМИ. Организаторы насчитали две тысячи участников — вместо заявленных 20 тысяч. Член президентского совета по правам человека и журналистка «Московского комсомольца» Ева Меркачева в своем выступлении отметила, что на сегодня статья о хранении и сбыте наркотиков в нашей стране зачастую становится элементом репрессивного давления, в том числе и на представителей СМИ.
Экс-глава девелоперской компании «Миракс Групп» бизнесмен Сергей Полонский, выступивший на сцене митинга, напомнил о своем деле, и о тысячах других дел, возбужденных силовиками в отношении представителей предпринимательского сообщества.
Среди требований, прозвучавших на митинге, были и те. что касались освобождения политзаключенных. В частности — активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Шла речь и об арестованных участниках протестных акций в Ингушетии. Много лозунгов были связаны с необходимостью остановить давление на журналистов из регионов.
Сегодняшний митинг, который ранее был согласован городскими властями всего за один день, прошел без каких-либо эксцессов с полицией. Напомним, на несогласованном марше в поддержку Ивана Голунова неделю назад в отделения полиции по некоторым данным был доставлен каждый четвертый участник, всего более пятисот человек.