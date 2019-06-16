Конкуренция среди известных персон, желающих избираться в Мосгордуму по 43-му округу, заметно выросла

Это тот самый округ, с выборов в котором накануне снялась основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, и намерены баллотироваться видные представители оппозиции: сотрудница ФБК Любовь Соболь и бывший лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин.

Сегодня стало известно, что компанию им составил бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин — он уже написал соответствующее заявление в Мосгордуму. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что хочет развивать спорт в округе. О своих соперниках ничего не знает и принял решение идти на выборы самостоятельно и в качестве самовыдвиженца.

Между тем, завтра сдать документы в Мосгоризбирком для участия в выборах по 43-му округу намерен популярный артист, звезда фильма «Маленькая Вера» Андрей Соколов.

В каком качестве он пойдет на выборы – самовыдвиженцем или от какой-либо партии, пока неясно. Сам Соколов отказался комментировать Эху Москвы свое выдвижение и сказал, что все комментарии последуют завтра – после подачи заявления.

Такая концентрация претендентов на депутатский мандат по 43-му округу вызвана желанием московских властей размыть либеральный электорат. На это обращает внимание политолог Валерий Соловей.

По оценке Валерия Соловья, даже сами претенденты не особо скрывают, что их выдвижение по 43-му округу инициировано властями.

Напомним, кампания по выборам депутатов в Мосгордуму началась 6 июня. Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября.