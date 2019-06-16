Полиция Германии задержала еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель Вальтера Любке

Полиция Германии задержала еще одного подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель, члена ХДС Вальтера Любке. Как сообщает прокуратура, задержать подозреваемого удалось по следам ДНК. Других подробностей не приводится. 65-летний политик был найден мертвым в ночь на 2 июня на собственном участке. Он погиб от выстрела в голову. Первый подозреваемый был взят под стражу 8 июня и на следующий день был отпущен за отсутствием доказательств.