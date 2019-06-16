Z Архив новостей новости
5 3 6 133
17:31, 16 июня 2019

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере у Драмтеатра, где проходили протесты

Как говорится на сайте епархии, Церковь не хочет давать дьяволу возможность сделать сквер причиной раздора людей. Протесты в Екатеринбурге против строительства храма на территории сквера начались в середине мая и закончились после того, как местные власти решили провести опрос. Мэрия уже опубликовала список самых популярных площадок, предложенных жителями для храма, сквер у Драмтеатра в этом перечне оказался на третьем месте.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Митрополит Кирилл: С покорностью Божественному Промыслу отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра В обращении отмечается, что сегодня протестующие против строительства собора — устами говорят, что не протестуют против храма, но делами показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни…

5 149 6 14287 10:04
Kрпц, екатеринбург, протесты, мнения
Блоги

Ярослав Кузьминов ректор Национального исследовательского университета — Высшая школа экономики

Надо объединиться, а не строить баррикаду С моей точки зрения, выход 12-го на несанкционированную акцию — это ошибка. Она перевела дело из объединения с государством (а все позитивные, устойчивые изменения в России начинались только в коалиции с государством, а не через революцию) в демонстративное противостояние всему государству…

5 217 6 22759 14.06
Kобщество, политика, вузы, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Достойный шаг Нюты Федермессер В связи с этим поступком мои шансы повышаются…

5 76 6 8887 15.06
Kвыборы, мосгордума, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: «Отчизна неотрывна от нас, от нашей ответственности за её настоящее и будущее» Владимир Путин: «Отчизна неотрывна от нас, от нашей ответственности за её настоящее и будущее» Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознаёт важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него всё возможное…

5 126 6 17899 12.06
8читать ;смотреть
Kвидео, политика, общество, праздники, путин, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Не соглашусь, что Навальный — Гарри Поттер или современный Данко С теплыми чувствами у Навального вообще дефицит, хотя, собирая донаты по всей стране (Россия — щедрая душа), он мог бы и подобреть…

5 174 6 25507 13.06
Kобщество, политика, навальный, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Американские конгрессмены осудили арест Ивана Голунова «Его арест доказывает еще раз, что российские власти не просто не могут защитить журналистов, но они активно пытаются заткнуть им рот, обвиняя в предполагаемых преступлениях и даже не гнушаясь грубой физической силы»...

5 139 6 20494 11.06
Kголунов, сша, мнения
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Дело Голунова. Что дальше? Плюс-минус тысяча вышла , плюс-минус сотню задержат, Навальный попиарится, остальные погуляют взад-вперед по летней Москве и покричат пару-тройку лозунгов разной степени оригинальности…

5 41 6 6166 12.06
Kполитика, общество, митинги, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Из всей этой истории про Голунова я навсегда запомню одно видео, которое показали  — когда стоят лучшие люди в очереди на  митинг, одиночный пикет, а между ними ходит мент, который замеряет рулеткой пять метров.

5 48 6 12887 09.06
#слушать 50:34 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Расследование по делу Голунова проведено в сжатые сроки и беспристрастно Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказаны. Расследование должно быть продолжено — так же беспристрастно. Я уверен, что так и будет…

5 58 6 9236 11.06
Kголунов, расследования, общество, аресты, журналисты, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

На кого похож слон? Россия — родина слонов. Как и Украина. Поэтому мой вам совет: никогда не слушайте политологов, ни федеральных, ни либеральных. Они слепые…

5 38 6 6103 12:48
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Даешь митинг в защиту всех невинно осужденных! Мэрия убедила редакцию «Медузы» и других, что если Марша не будет, то Голунова освободят. Это очень простая разводка. Голунова все равно рано или поздно бы освободили…

5 78 6 13079 11.06
Kголунов, аресты, расследования, акция, свобода, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Комплекс второгодника — за что они не любят Америку? Наше руководство, да и значительная часть населения не могут простить американцам, что ни по одному мыслимому параметру нет сравнения в нашу пользу – качество жизни, включающее в себя и уровень потребления, и социальную защищенность, и положение стариков, у нас и у них несравнимы…

5 368 6 61862 14.06
Kполитика, общество, мнения
Блоги

+ Военные США опубликовали видео, на котором иранцы якобы снимают мину с борта атакованного танкера Военные США опубликовали видео, на котором иранцы якобы снимают мину с борта атакованного танкера «Это было зафиксировано на видео, они сняли неразорвавшуюся магнитную мину с борта Kokuka Courageous»…

5 209 6 35800 14.06
8читать ;смотреть
Kсша, нефть, происшествия, иран, видео, события
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Какая конкуренция? Расступись, демократ в законе идёт! Честные выборы — это когда в бюллетень внесена всего одна фамилия. И это фамилия единого кандидата от нерушимого блока демократов и беспартийных!..

5 89 6 15295 11:11
Kмосква, выборы, политика, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мирная июньская революция Ошиблись те, кто думал, что машина уголовного преследования поедет катком. Исполнители лишились должностей, и я надеюсь, что заказчиков нам тоже предъявят…

5 44 6 7957 11.06
Kголунов, власть, мвд, отставки, аресты, расследования, мнения
Блоги

«Меня избил сотрудник ОМОНа в автозаке» Один из несовершеннолетних, которых задержали 12 июня на марше в Москве, был госпитализирован. По данным ОНК Москвы, полицейские применили силу к подростку после задержания…

5 252 6 45432 13.06
Kзадержания, акции, полиция, общество, документы, события

Популярное за неделю

Новости

Власти французского Биаррица подтвердили, что два дома в городе принадлежат семье Владимира Путина Недвижимость приобретена законно, сказала заместитель мэра Джоселин Кастаньед…

5 40 6 29734
Интервью Венедиктовская среда

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

До 20:30 перед маршем, не было никакой торговли. Решение об освобождении Голунова принималось не в Москве. Решение принималось выше, и поэтому торговаться московские власти не могли по этой теме, просто зная систему. Это фантазии…

5 75 6 76943 12.06
#слушать 49:24 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, политика, голунов, журналистика
Голосование
В связи с решением освободить Ивана Голунова, имеет ли смысл проводить марш в Москве 12 июня?
5 42 6 16868 11.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Власть закачалась Протесты не только расширяются, но и углубляются, сводясь в итоге к простой мысли – так больше жить нельзя, нужны серьёзные перемены…

5 225 6 241465 10.06
Kголунов, власть, политика, общество, журналистика, аресты, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Кто заказал Голунова? Связь ФСБ и московской мафии Кто заказал Голунова? Связь ФСБ и московской мафии Журналист Голунов считает, что подброс ему наркотиков организовал ФСБшник Медоев, крышующий похоронную мафию. ФСБшник Медоев этой самой «похоронной мафии», про которую Голунов готовил расследование, продает свой 6-летний БМВ…

5 194 6 232556 11.06
8читать ;смотреть
Kголунов, расследования, фсб, коррупция, чиновники, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7895673
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4077788

Сегодня в эфире