Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере у Драмтеатра, где проходили протесты

Как говорится на сайте епархии, Церковь не хочет давать дьяволу возможность сделать сквер причиной раздора людей. Протесты в Екатеринбурге против строительства храма на территории сквера начались в середине мая и закончились после того, как местные власти решили провести опрос. Мэрия уже опубликовала список самых популярных площадок, предложенных жителями для храма, сквер у Драмтеатра в этом перечне оказался на третьем месте.