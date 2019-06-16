Губернатор Пензенской области советует местным жителям верить официальной информации о драке в Чемодановке

По его словам, с момента конфликта сельчан с цыганами в соцсетях массово распространяется ложная информация. Иван Белозёрцев у себя в Интаграме напомнил, что в России принят закон против фейк-новостей. А по словам пресс-секретаря главы региона Дины Черемушкиной, власти намерены обратиться в надзорные органы с просьбой о выявлении распространителей ложной информации о событиях в Чемодановке и возможной блокировке этих ресурсов.