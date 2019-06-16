Правоохранительные органы принимают меры для предотвращения возобновления конфликта в селе Чемодановка. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

«В Чемодановке ситуация стабильная. Там продолжают работать правоохранители по уголовным делам, которые были возбуждены, и в рамках той операции, которая была объявлена несколько дней назад. Их основная задача обеспечить общественную безопасность и не допустить каких-либо новых инцидентов», — сказала она.

Черемушкина добавила, что власти намерены бороться с вбросами fake news по инциденту.

«В течение нескольких дней мы фиксируем большое количество вбросов фейковой информации, которая выдается за истинную. Всю эту информацию мы передадим в правоохранительные органы, чтобы были предприняты соответствующие меры по закону о блокировке фейковых новостей. Это, безусловно, является раскачкой ситуации и тревожит людей», — заключила пресс-секретарь.

В селе Чемодановка Пензенской области 13 июня произошла массовая драка жителей с представителями местной цыганской диаспоры. По данным «Первого пензенского портала», в конфликте участвовали 150 человек. МВД официально заявило о десяти участниках драки. В результате конфликта два человека были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, впоследствии один из них скончался.