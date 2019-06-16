Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца

Цыганский король отправил соперника в нокаут уже во втором раунде.

Поединок стал главным событием боксёрского вечера, который прошёл на известной арене MGM Grand в Лас-Вегасе. При этом любители бокса недоумевали, почему Фьюри выбрал себе в соперники Шварца. Представитель Германии хоть и не имел до сего дня поражений на профессиональном ринге, с серьезными оппонентами никогда не встречался. Что и подтвердил бой с Фьюри.

Который был остановлен уже во втором раунде. После того, как Шварц оказался на полу и не смог подняться.

Теперь в планах 206-ти сантиметрового гиганта, по его же словам – еще пара боев. И прежде всего — повторный против американца Деонтея Уайлдера. Их первая встреча в декабре прошлого года завершилась вничью.

Напомним, что именно Тайсон Фьюри 4 года назад отобрал чемпионские титулы у украинца Владимира Кличко. Позднее британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками.