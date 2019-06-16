Журналистка Мария Командная обвинила власти Москвы в коррупции при проведении киберспортивного футбольного турнира

Она сообщила, что ее не звали на чемпионат, несмотря на то, что в соответствующей заявке Командная указана как ведущая.

По 450 тысяч рублей должны были получить ведущие турнира Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19. Это следует из документации тендеров на сайте госзакупок. Ведущими, как отметил киберспортивный аналитик Анатолий Аминев, были указаны блогер Евгений Савин и журналистка Мария Командная. Однако, по словам Аминева, присутствовавшего на состязаниях, единственным ведущим был видеоблогер Никита Ковальчук. О своем отсутствии на киберспортивном турнире сообщила и сама Командная. В целом на Moscow Cyber Cup столичные власти выделили более 37 млн рублей, однако, как следует из фотографий, сделанных в спорткомплексе ЦСКА, трибуны были практически пустыми. Аминев, в частности, утверждает, что всего турнир по футбольному симулятору FIFA 19 посетили лишь 10 человек. А стриминговая трансляция на игровой платформе Twitch на пике набрала 136 зрителей. При этом кубок показывал и телеканал Матч ТВ.

Как пишет интернет-издание TJournal, призовой фонд Moscow Cyber Cup должен был составить 1 млн рублей, однако затем был уменьшен до 160 тысяч. Кроме того, отмечается, что у турнира практически не было никакой рекламы.