В Пензенской области задержали еще 12 человек по делу о массовой драке в селе Чемодановка

В числе задержанных и подозреваемый в убийстве местного жителя. По данным СК, ранее были задержаны еще трое — из них двоих уже арестовали, а третьему продлили задержание для медобследования. Между тем в соседнем с Чемодановкой селе Лопатки накануне вечером сгорел дом, который, по данным Daily Storm, принадлежал цыганам. Конфликт в Чемодановке, переросший в массовую драку, произошел 13 июня. Несколько местных жителей и цыгане подрались с использованием ножей и топоров. Погиб один человек. На следующий день около полутора тысяч жителей перекрыли федеральную трассу, требуя вмешательства властей.

Сейчас ситуация в Чемодановке спокойная. Правоохранительные органы принимают все меры для предотвращения возобновления конфликта. Об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.

Добавим, сегодня в Чемодановке похоронили местного жителя, погибшего в результате массовой драки 13 июня. На похороны пришли около 500 человек. Никаких эксцессов зафиксировано не было.