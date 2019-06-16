РПЦ поддерживает отказ Екатеринбургской епархии от строительства храма на месте сквера. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы приветствуем заявление главы Екатеринбургской митрополии о том, что церковь будет выбирать другое место для строительства храма святой Екатерины. Мы надеемся, что эта позиция вызовет мир и понимание в Екатеринбурге и за его пределами и исходим из того, что общими усилиями удастся подыскать такое место для храма, которое позволит достичь взаимопонимания и восстановить историческую справедливость», — сказал он.

Ранее стало известно, что Екатеринбургская епархия отказалась от права строить собор в сквере у Театра драмы в областном центре. Власти Екатеринбурга планируют в начале сентября провести опрос для выбора нового места для строительства собора.