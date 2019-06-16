Валерий Соловей: Концентрация кандидатов по 43 округу вызвана желанием властей размыть либеральный электорат

Концентрация кандидатов в Мосгордуму по 43 избирательному округу вызвана желанием московских властей размыть либеральный электорат. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Валерий Соловей.

«С моей точки зрения, это связано с желанием московских властей размыть довольно сильный оппозиционный электорат, который есть в этом округе, между различными кандидатами, которые условно могут быть причислены к либеральным силам. В этом смысле наиболее удобные кандидаты всегда были актеры и спортсмены. Тогда представитель партии власти, который остается в округе один, получает весь свой электорат и одерживает победу», — сказал он.

Соловей добавил, что даже сами кандидаты не скрывают, что их выдвижение по 43-му округу инициировано властями.

Ранее стало известно, что в депутаты в Мосгордуму по 43 избирательному округу решил идти актер Андрей Соколов. Чуть раньше в качестве кандидата на выборы в том же округе зарегистрировался бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин. Основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер накануне сообщила, что отказывается от участия в выборах, поскольку столкнулась с большим количеством негатива и лжи.

От 43 округа также выдвигаются сотрудница ФБК Любовь Соболь и бывший глава московского «Яблока» Сергей Митрохин.