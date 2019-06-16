На проспекте Сахарова в Москве прошел согласованный митинг «Закон и справедливость для всех»

Он был организован Союзами журналистов России и Москвы. На митинг, по данным организаторов, пришли около двух тыс. чел. Московская полиция сообщает 1600 человек. По итогам была принята резолюция с требованиями: провести тщательную проверку по делу Голунова и привлечь к ответственности виновных в его необоснованном уголовном преследовании, проанализировать приговоры, вынесенные по «наркотическим» статьям УК, разработать регламент общения сотрудников силовых структур с журналистами на массовых мероприятиях. О проведении митинга стало известно в день прекращения дела о попытке сбыта наркотиков против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. 12 июня в центре Москвы состоялась несанкционированная акция в поддержку Голунова. На ней задержали более 500 человек.