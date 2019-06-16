Полиция задержала еще 12 участников конфликта жителей села Чемодановка с цыганами

Об этом «Интерфаксу» сообщили в СК. В результате массовой драки 13 июня погиб один человек (сегодня его похоронили). В полицию доставили 174 человека. По словам жителей села, причиной столкновения стала попытка цыган изнасиловать женщину. В автономии российских цыган утверждают, что драка произошла из-за ссоры детей. 14 июня жители Чемодановки вышли на сход с требованием наказать виновных. Следственный комитет завел уголовные дела об убийстве и покушении на убийство.