Российский актер Андрей Соколов выдвинет свою кандидатуру на выборах депутатов Мосгордумы по 43-му избирательному округу. Как сообщили в штабе Соколова, документы на регистрацию он подаст завтра. Андрей Соколов — актер и режиссер театра и кино, народный артист России. Снимался в фильмах «Маленькая Вера», «Искусство жить в Одессе», «Наш человек в Сан-Ремо» и других. Ранее заявления об участии в выборах по этому же округу в Мосгоризбирком сдали сотрудница ФБК Любовь Соболь и бывший глава московского «Яблока» Сергей Митрохин. 15 июня к ним присоединился бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин. Также по 43-му округу планировала баллотироваться учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, но накануне она сняла свою кандидатуру.