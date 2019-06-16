На выборах в Мосгордуму по 43-му округу могут появиться два новых известных кандидата

На выборах в Мосгордуму по 43-му округу, где баллотировалась Нюта Федермессер, могут появиться два новых известных кандидата. Это футболист Дмитрий Булыкин и актер Андрей Соколов.

Соколов собирается подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы в понедельник. Как передает агентство ТАСС со ссылкой на штаб актера, его намерены поддержать ряд известных людей, в том числе артисты Михаил Владимиров и Нина Шацкая. Соколов известен по ряду ролей в театре и кино, в частности, в фильмах «Маленькая Вера» и «Искусство жить в Одессе». Футболист Дмитрий Булыкин же объявил о намерении баллотироваться по 43-му округу еще накануне. В интервью «Эху» советник гендиректора столичного «Локомотива» и экс-нападающий сборной России сказал, что не знает о своих соперниках и принял решение идти в депутаты самостоятельно.

В том же 43-м округе в Мосгордуму намерены выдвигаться юрист ФБК Любовь Соболь и экс-глава московского «Яблока» Сергей Митрохин. Он в своем твиттере уже выразил мнение, что от футболиста в столичном парламенте будет столько же пользы, сколько от самого политика – на футбольном поле.

Накануне основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер объявила об отказе от участия в выборах в Мосгордуму. Она объяснила это большим количеством негатива и ложных обвинений в свой адрес.