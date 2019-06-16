В Москве завершился согласованный митинг «Справедливость и закон для всех»

Изначально мероприятие было запланировано как акция в поддержку журналиста сайта «Медуза» Ивана Голунова, которого незаконно преследовали по обвинению в сбыте наркотиков.

Член президентского совета по правам человека и журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева в своем выступлении отметила, что на сегодня статья о хранении и сбыте наркотиков зачастую в нашей стране становится элементом репрессивного давления, в том числе и на журналистов.

Несколько дней назад, в День России, в Москве прошел несанкционированный марш в поддержку Ивана Голунова. В нем участвовали несколько тысяч человек. Более полутысячи были задержаны полицией, многим выписали штрафы.