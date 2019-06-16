В Екатеринбурге епархия окончательно отказалась от планов по строительству храма на месте сквера

В заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла говорится, что в атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей, желающих граждунской междоусобицы. «Мы бы не хотели давать дьяволу такую возможность», — подчеркнул в обращении митрополит.



Решение не строить храм на месте сквера принималось политиками, а не церковью. Именно в этом причина столь резкого заявления Екатеринбургской епархии. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал 1-й вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

В середине мая в Екатеринбурге неделю длились массовые акции против строительства храма на месте сквера. В результате работы были приостановлены. В городе решили провести опрос с целью выяснить, где горожане хотят видеть храм Святой Екатерины.