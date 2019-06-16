30 священников в строительных касках приняли участие в первой после пожара мессе в парижском соборе Нотр-Дам

30 священников в строительных касках приняли участие в первой после разрушительного пожара мессе в парижском соборе Нотр-Дам. Доступ на службу был ограничен в целях безопасности. Однако для желающих наблюдать за происходящим организовали телетрансляцию. Месса прошла в небольшой часовне собора, которая не была повреждена огнем, — отмечает Би-би-си.

Пожар в парижском соборе произошел в середине апреля. С огнем боролись больше девяти часов. в ближайшие годы власти Франции собираются заниматься восстановлением Нотр-Дам де Пари, который является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Европы.