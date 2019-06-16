В Москве на Арбате в этом году установят памятник погибшим журналистам

Об этом сообщил председатель столичного Союза журналистов, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, выступая на митинге на проспекте Сахарова, — пишет сайт Znak.com. Прошедшая сегодня в центре Москвы акция была согласована с властями. Причем, заявку чиновники одобрили, несмотря на то, что она была направлена позже положенных по закону сроков. Изначально митинг задумывался как мероприятие в поддержку журналиста сайта «Медуза» Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков. После освобождения корреспондента организаторы решили провести акцию «За справедливость для всех». По оценкам столичного управления МВД, в мероприятии участвовали 1600 человек.