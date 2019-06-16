Губернатор Белозёрцев призвал применить закон о борьбе с фейкньюс к распространяющим неверные сведения о Чемодановке

Губернатор Пензенской области призвал применить закон о борьбе с фейковыми новостями к тем, кто распространяет в соцсетях недостоверные сведения о ситуации в Чемодановке. В Инстаграме Иван Белозёрцев написал, что провокаторы намеренно хотят посеять панику и поэтому вбрасывают недостоверные данные. Глава региона добавил, что не позволит раскачивать ситуацию.

В четверг в селе Чемодановка произошла массовая драка местных жителей с цыганами. Сельчане говорят, что причиной конфликта стала попытка цыган изнасиловать женщину. В национально-культурной автономии цыган утверждают, что драка произошла из-за ссоры детей. В результате конфликта один человек погиб, несколько пострадали. Больше 170 были доставлены в полицию. В пятницу жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу, требуя разобраться в ситуации.