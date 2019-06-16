Губернатор Кемеровской области пообещал переселить жителей, которые из-за угольных разрезов запросили убежище в Канаде

На своей странице в соцсети ВКонтакте Сергей Цивилев написал, что в Киселёвске нужно переселять 71 дом и разместил видеозапись, где обсуждает вопрос с местными жителями.

В какой район предлагают переехать кемеровские чиновники, пока неизвестно. В начале июня жители Киселёвска обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище из-за опасной экологической обстановки в городе.