Столичные власти потратили почти 40 млн рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали

Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали. В интернете его тоже смотрели немногие.

Турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA19 вчера прошёл в комплексе ЦСКА. Его организовала дирекция спортивно-зрелищных мероприятий, она относится к Департаменту спорта Москвы. Согласно сайту госзакупок на турнир чиновники потратили около 37 с половиной миллиона рублей, отмечает телеканал Дождь. Несмотря на то, что арена, на которой киберспортсмены боролись за победу вмещает 10 тысяч человек, турнир по словам очевидцев посетило всего 10-15 болельщиков. О практически полностью пустующем комплексе говорят и фотографии, опубликованные в интернете. Ещё до проведения турнира по FIFA издание tjournal отмечало: рекламы мероприятия в Москве почти нигде нет – ни на улицах города, ни в соцсетях. В интернете состязание посмотрели около ста человек. Первоначально турнир планировали как международный. Однако за неделю иностранным киберспортсменам в нём участвовать запретили, призовой фонд сократили с миллиона рублей до 160 тысяч. Это связано с правилами компании— Electronic Arts— разработчика игры, пояснили организаторы.

Сумма, потраченная властями Москвы, сравнима с бюджетом официального турнира разработчика игры FIFA. Он проходит в США в течение нескольких дней, в нём участвуют игроки из нескольких стран мира.