Журналиста сайта «Медуза» Ивана Голунова допросили в МВД в качестве свидетеля по делу, по которому с него ранее сняли обвинения. Об этом сообщил агентству Интерфакс адвокат Голунова Сергей Бадамшин. Между тем, сегодня в Москве прошла согласованная акция, которая изначально была заявлена как митинг в поддержку Ивана Голунова. После того, как с корреспондента сняли обвинения в сбыте наркотиков и прекратили его незаконное преследование, организаторы акции решили провести ее под лозунгом «Закон и справедливость для всех».



По оценкам полиции, на митинг на проспекте Сахарова сегодня пришли около 1600 человек. Организаторами мероприятия стали председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, член СПЧ Екатерина Винокурова и глава союза журналистов России Владимир Соловьев.

Один из участников – студент Игорь – сказал корреспонденту «Эха Москвы», что несколько разочарован сегодняшним мероприятием.

В День России в Москве прошел несанкционированный марш в поддержку Ивана Голунова. В нем участвовали, по оценкам корреспондентов «Эха Москвы», несколько тысяч человек. Более пятисот полиция задержала.