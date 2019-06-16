Бывший нападающий сборной РФ зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы в 43 избирательном округе

Бывший нападающий сборной России, советник гендиректора «ФК Локомотив Москва» Дмитрий Булыкин зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы в 43 избирательном округе. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, идея баллотироваться в Мосгордуму поможет на новом уровне помогать людям, развивать спорт, юношеский спорт, в том числе, дворовый футбол и хоккей. Вижу, как граждане реагируют на благоустройство, хочется помогать, чтобы все было по уму, чтобы было комфортно во дворах, чтобы людям нравилось, они могли заниматься физкультурой и не беспокоиться за безопасность детей», — сказал он.

Д.Булыкин добавил, что ничего не знает о своих соперниках и решение идти в депутаты принял самостоятельно.

«Я, честно говоря, даже не знаю, кто у меня оппоненты, просто решил посмотреть, на что способен и что из этого получиться. Мне никто не предлагал быть депутатом», — подчеркнул он.

В сборе подписей, необходимых для выдвижения, Д.Булыкин, по его словам, надеется на своих друзей и соседей по району.

В 43 избирательном окурге (районы Арбат, Пресненский, Хамовники) также выдвигаются сотрудница ФБК Любовь Соболь и бывший глава московского «Яблока» Сергей Митрохин. Ранее свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы от того же округа сняла директор московского Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.