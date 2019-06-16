Екатеринбургская епархия окончательно отказалась от планов по строительству храма на месте сквера в центре города

Митрополит Екатеринбургский Кирилл сказал, что церковь всегда хотела только святости и мира. В заявлении подчеркивается, что «в атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей, желающих гражданской междоусобицы».

В середине мая в Екатеринбурге неделю продолжались масштабные акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. В итоге работы приостановили. В городе решили провести опрос, и с учетом мнения местных жителей выбрать площадку для строительства церкви.