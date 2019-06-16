Актер Андрей Соколов решил идти в депутаты в Мосгордуму по 43-му округу, где баллотировалась Нюта Федермессер, об этом сообщает агентство ТАСС. Артист, известный по фильмам «Маленькая Вера» и «Искусство жить в Одессе», намерен подать документы в предстоящий понедельник. Чуть раньше в этом же округе решил идти на выборы бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин. Основатель благотворительного фонад помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер накануне сообщила, что отказывается от участия в выборах, поскольку столкнулась с большим количеством негатива и лжи.

В этом же округе выдвигаются юрист ФБК Любовь Соболь и эк-глава московского «Яблока» Сергей Митрохин.