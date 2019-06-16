Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Речь идет о киберспортивном турнире по футбольному симулятору ФИФА. Около сотни человек смотрели трансляцию мероприятия в Интернете. Согласно сайту госзакупок, на организацию ушло 37,5 миллионов. За неделю до турнира в нем запретили участвовать иностранным киберспортсменам и сократили призовой фонд. Сайт Sports.ru отмечает, что турнир не рекламировался в соцсетях и профильных СМИ, хотя деньги на это были предусмотрены. В качестве ведущих турнира изначально были заявлены журналистка Мария Командная и блогер Евгений Савин. На своей странице в Фейсбуке Командная написала, что они оба были даже не в курсе, что проводится это мероприятие.