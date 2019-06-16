Около 1600 человек, по данным полиции, участвуют на проспекте Сахарова в акции под лозунгом «Справедливость для всех»

Около 1600 человек, по данным московской полиции, участвуют на проспекте Сахарова в акции под лозунгом «Справедливость для всех». Об этом сообщает агентство ТАСС. Изначально мероприятие было запланировано как акция в поддержку журналиста сайта «Медуза» Ивана Голунова, которого незаконно преследовали по обвинению в сбыте наркотиков. После того, как корреспондента освободили, лозунги были скорректированы. Инициаторами акции стали председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, член СПЧ Екатерина Винокурова и глава Союза журналистов Владимир Соловьев. Этот митинг с разрешенным количеством участников до 20 тысяч человек был согласован, несмотря на то, что организаторы подали заявку позже положенных по закону сроков.

Несколько дней назад, в День России, в Москве прошел несанкционированный марш в поддержку Ивана Голунова. В нем, по оценкам наших корреспондентов, участвовали несколько тысяч человек. Более пятисот полиция задержала. Некоторых оштрафовали.