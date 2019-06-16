Сегодня в столице Марокко Рабате начнутся соревнования 6 этапа Бриллиантовой Лиги – самой престижной коммерческой серии в легкой атлетике.

Упоминания о легкой атлетике в последние годы больше связаны с допинговыми проблемами. Наши спортсмены с 2016 года не имеют возможности выступать под своим флагом и получают допуск к соревнованиям индивидуально, но жизнь в одном из самых популярных видов спорта продолжается и не без россиян, которые играют заметную роль в отдельных видах. В Рабате выступят трое наших спортсменов. Прежде всего это один из самых знаменитых россиян, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. В этом сезоне он выиграл один из этапов, пробежав в Риме за 13 и 26 сотых секунды. Ямаец Омар Маклеод, который тоже выйдет на старт в этом сезоне пробежал на 13 сотых быстрее. В прыжках в высоту Илья Иванюк тоже имеет второй результат сезона уступая лидеру — украинцу Богдану Бондаренко 3 сантиметра. Наконец в женских прыжках с шестом Анжелика Сидорова пока только восьмая.

Женские прыжки в высоту на этом этапе не представлены. Здесь два этапа из трех выиграла россиянка Мария ЛасицкЕне.