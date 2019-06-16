Прокуратура начала проверку после того, как от поезда Брянск-Москва отцепился вагон

Там уверяют, что пострадавших и какого-либо ущерба нет.

Отправление поезда Брянск – Москва было задержано более чем на три часа. На снимке, который опубликовало местное интернет-издание «Брянск Today», видно, что один из вагонов находится в нескольких десятках метров от основного состава. Пассажиров, по словам одного из них, вывели на перрон, а в это время двадцать человек в оранжевых жилетах пытались решить проблему. В результате был подан другой поезд, который отправился в столицу от станции Брянск-Орловский. В пресс-службе Московской железной дороги объяснили случившееся нештатной работой устройства, соединяющего вагоны. При этом там настаивают, что инцидент произошел не на ходу, а при отправлении со станции. В МЖД отметили, что пассажирам дали возможность оформить билеты на другие поезда, а также вернуть полную стоимость проездных документов.

Сколько человек находилось в поезде и, в частности, в отцепившемся вагоне поезда Брянск-Москва во время инцидента, не уточняется.